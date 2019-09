Nuria Marquès és sisena en la final dels 100 metres papallona de Londres

La nedadora de Castellví de Rosanes Núria Marquès ha aconseguit aquest dimecres al vespre el sisè lloc en la final dels Mundials Paralímpics disputats a Londres en la categoria dels 100 metres papallona. Aquesta modalitat no és la més còmode per a la castellvinesa i es va veure superada per les seves oponents. Aquest divendres nedarà als 400 metres lliures. La seva semifinal, la segona, serà al matí (11.20 hores) i, en cas de passar a la final, bastant probable en aquesta prova, lluitarà per les medalles a la tarda (19.10 hores).