Torna la Selènika amb la 31a edició a les valls del Montcau el 29 de setembre

La marxa de resistència de BTT Selènika ja està a punt per a l'edició número 31, que serà el proper diumenge 29 de setembre a les valls del Montcau. És la setena vegada que l'itinerari selènic serà en aquesta zona, que és per on transitaven les primeres marxes organitzades per la Penya Ciclista de Navarcles. La Selènika tindrà dues curses: la de 95 i la de 60 quilòmetres, amb desnivells positius de 2.748 i 1.712 metres respectivament. Els primers 25 quilòmetres els ciclistes de les dues curses aniran junts, fent el mateix camí.

Allà hi haurà el primer avituallament, al coll de Sant Martí de Mura. El tram curt anirà cap a Monistrol de Calders i el llarg es dirigirà cap a la vall del Flequer i baixaran al Pont de Vilomara. La Selènika passarà pels municipis de Navarcles, Sant Fruitós de Bages, Talamanca, el Pont de Vilomara i Rocafort, Mura, Graner, Calders i Monistrol de Calders. L'última vegada al Montcau va ser el 2014.