CaixaBank patrocinarà la Cursa Urbana de Manresa de 5 i 10 km

CaixaBank i el Club Atlètic Manresa han signat un acord de col·laboració mitjançant el qual l'entitat financera es converteix en patrocinadora principal de la Cursa Urbana de Manresa. Amb aquest acord, CaixaBank manté la seva aposta per l'atletisme, amb el que comparteix valors com l'esperit de superació, la perseverança i el treball en equip. L'acord ha estat signat per la presidenta del Club Atlètic Manresa, Mercè Rosich, i el director territorial de CaixaBank a Catalunya, Jaume Masana.

El director territorial de CaixaBank a Catalunya, Jaume Masana, ha manifestat que aquest patrocini "ens permet reforçar el nostre compromís amb la cita del running a la ciutat, així com el compromís de l'entitat amb els manresans i manresanes". La presidenta del Club Atlètic Manresa, Mercè Roscih, ha destacat la importància de la incorporació d'un patrocinador com CaixaBank a aquesta prova d'atletisme manresà, que enguany espera superar els 700 participants.

A través del patrocini, CaixaBank fomenta el progrés cultural, social i econòmic, en línia amb els seus valors fundacionals de compromís amb la societat. Per aquest motiu, l'entitat financera manté la seva aposta per les proves populars atlètiques més representatives a nivell nacional amb les quals comparteix valors com l'esforç, l'esperit de superació, la perseverança i el treball en equip.

D'altra banda, CaixaBank també genera entre els seus empleats un orgull de pertinença i el foment d'uns hàbits saludables a través de la plataforma #equipsaludable, a la que ja s'han adscrit més d'11.000 empleats. En el cas de la Cursa Urbana de Manresa de 5 i 10 km, l'entitat financera també comptarà amb empleats que hi participaran. Aquesta implicació amb l'esport de l'entitat s'ha materialitzat en la formació d'un gran número d'equips interns de #runnersCaixaBank. Aquests equips de #runnersCaixaBank porten a tot el territori els valors inherents a l'esport que també formen part de la cultura de CaixaBank i, actualment, compten amb un entrenador personal com és Reyes Estévez.

Setzena edició de la Cursa Urbana

Enguany és la 16a. edició de la Cursa Urbana de Manresa 5 i 10 km, que té com a punt de sortida el Passeig Pere III, a l'alçada de la Plaça Bonavista, i l'arribada en el mateix Passeig Pere III davant Teatre Kursaal. El circuit per on transitarà la prova es el tradicional, homologat i permanent que te la ciutat per aquest esdeveniment. Transcorre per els principals carrers de la ciutat, El seu traçat permet registres de excel·lent qualitat com ho demostren els rècords absoluts de la prova manresana assolits per José Rios i Rosa Morató, amb els 29'44" i els 33'33", respectivament. La sortida de les curses de 5k i 10k serà a les 10,30h. L'objectiu de l'entitat organitzadora es que l'esdeveniment sigui una festa esportiva, solidaria i familiar. Per assolir aquest fi, es va incloure fa quatre anys la disputa de la cursa de 5k per tots aquells corredors i corredores que volien iniciar-se en aquest noble esport del córrer. I per complementar-ho, mitja hora abans, hi haurà la clàssica cursa de promoció, adreçada als més petits de la família amb un recorregut de 700 metres que transcorre per tot el llarg del Passeig Pere III.

Enguany, hi sumem el caràcter solidari de la prova, en la que una bona part de la inscripció del/de la participant en les curses de 5 i 10km, anirà destinada a l'Associació de familiars de Malalts de l'Alzheimer del Bages, Berguedà, Moianès i Solsonès