L'Ajuntament de Manresa tornarà a oferir aquest any beques a joves esportistes amb pocs recursos

L'Ajuntament de Manresa tornarà a oferir aquest any ajuts a joves esportistes de la ciutat que tinguin pocs recursos econòmics amb l'objectiu de promoure la pràctica d'activitats esportives dels infants i joves que a casa seva tenen rendes baixes.

És el tercer any consecutiu que l'Ajuntament du a terme aquesta tasca perquè cap menor quedi exclòs de qualsevol activitat esportiva per una situació social i econòmica desfavorida. Les beques d'aquest any tenen una dotació global de 18.000 euros, la mateixa quantitat que la temporada passada, i la convocatòria de sol·licituds romandrà oberta fins al proper dia 4 d'octubre. En les convocatòries anteriors es van poder atendre absolutament totes les sol·licituds presentades.

L'Ajuntament de Manresa va repartir 96 beques entre 13 entitats esportives i el 2018 van atendre 116 sol·licituds d'ajuts entre 14 clubs. El futbol va ser l'esport amb més destinació de beques, amb el 64%. El segon amb més ajuts va ser el bàsquet, amb el 8%. El judo, la gimnàstica artística, el beisbol, l'atletisme, la natació, el rugbi i el voleibol van ser els altres esports amb més sol·licituds. Els requisits per optar als ajuts són haver nascut entre el 2002 i 2015, estar empadronat a Manresa, en una entitat sense ànim de lucre i amb seu a la capital del Bages.