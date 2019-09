L'assemblea de l'ACB desestima reduir la lliga regular a només trenta jornades

La reducció de la fase regular de la lliga ACB a trenta jornades a partir de la temporada 2020-21 va ser desestimada per l'assemblea de l'Associació de Clubs de Bàsquet (ACB). Només el Bàsquet Manresa i el Reial Madrid van votar a favor del canvi. Dels altres setze clubs que configuren l'ACB, tretze van votar en contra de la proposta i tres es van abstenir.

La proposta suposava mantenir les 17 jornades de la primera volta, en la qual els 18 equips jugarien tots contra tots, per no alterar el sistema de classificació per a la fase final de la Copa del Rei, a la qual accedeixen els set primers classificats a l'equador de la competició i el club amfitrió. El canvi important s'hauria produït a la segona volta de la lliga, que hauria passat de les actuals 17 jornades a només 13. Per fer-ho possible, els quatre primers de la lliga anterior no jugarien com a locals contra els dos equips acabats d'ascendir ni contra el 15è i el 16è de l'edició anterior de la lliga Endesa. Pel que fa a la resta d'equips, s'establiria un barem segons la classificació assolida en l'última edició de la lliga. Així, del 5è al 7è jugarien tres partits menys com a locals i un menys com a visitants, i el 8è, posició que va ocupar el Baxi Manresa el curs passat, jugaria dos partits menys com a local i també dos menys com a visitant.