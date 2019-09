L'expert Malcom Delaney, nou base per al Barça

El base nord-americà Malcom Delaney ha fixat pel Barça amb un contracte d'1+1. El jugador de 30 anys i 1,91 metres, té experiència a la MBA i a Europa on va jugar sota les ordres d'Svestislav Pesic en la temporada 2013/14, al Bayern de Munic. En la passada temporada va militar a les files de l'equip xinès del Guangdong Southern Tigers. Delaney arriba per cobrir la baixa de Thomas Heurtel, amb una lesió de llarga durada.

El nou jugador blaugrana va estar quatre cursos a l'equip de l'Universitat de Virginia Tech (2007-11) i l'estiu del 2011 va firmar per l'equip francès de l'Elan Chalon amb el qual va guanyar la lliga amb 15 punts per partit. En la campanya 12-13 va estar al Budivelnik d'Ucraïna. A més, va ser escollit en el cinc ideal de l'Eurocup (16,1 punts) arribant a semifianals. En la temporada 13-14 va ser quan va coincidir amb Pesic al Bayern, amb el qual va disputar l'Eurolliga per primera vegada, amb 13,9 punts. També va guanyar la lliga alemanya (BBL) sent escollit el millor jugador de la competició i de la final. Del 2014 al 2016 va ser al Lokomotiv Kuban rus i en la segona temporada va jugar la Final Four de l'Eurolliga amb un equip en el qual també hi era Víctor Claver. Va ser escollit en el millor cinc de l'Eurolliga, amb 16m3 punts i 5,5 assistències.

L'estiu del 2016 es va comprometres per dos anys amb els Atlanta Hakws de la NBA i hi va jugar 127 partits amb nuna mitjana de 18 minuts i 5,7 punts. La última campanya l'ha passat als Guangdong Southern Tigers de Xina amb el qual ha jugat 37 partits, amb mitjanes de 19,4 punts, 6,1 rebots i 5,7 assistències.