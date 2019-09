El Club Tennis Manresa acull la primera fase de l'estatal de Segona Categoria

Les pistes del Club Tennis Manresa acolliran aquest cap de setmana la 1a fase del campionat estatal per equips absoluts de Segona Categoria, organitzat per la Reial Federació Espanyola de Tennis. Demà a les 10 del matí hi haurà les semifinals i diumenge, a la mateixa hora, la final. Hi participaran el CT Pamplona, el CA Montemar Alacant, el CT Girona i el club amfitrió, el Club Tennis Manresa. Cada eliminatòria tindrà cinc partits individuals, que es juguen al millor de tres sets, més dos dobles que només es disputaran si cal desempatar.

L'equip manresà està integrat pels millors tennistes dels club en l'actualitat: Marc Monclús, Roger Ordeig, Pol Vaquero, David Puig, Marc Vargas, Carles Borderías, Ramon Menac i Èric Puig. Avui, a partir de les 18 hores, hi haurà els entrenaments oficials. S'hi podrà accedir, com també als partits, de franc i lliurement.