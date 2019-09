El Cros de l'Ametlla de Merola espera arribar als tres-cents participants

La colònia tèxtil de l'Ametlla de Merola acollirà, diumenge, la 31a edició del seu tradicional cros, un clàssic del calendari atlètic de la Catalunya Central que, segons les inscripcions tramitades fins ahir, enguany podria registrar un substancial augment de la participació en les curses de 5 i 10 km per a adults, que els organitzadors quantifiquen en el 25 o 30%. Ahir a la tarda, més de 280 atletes ja s'havien inscrit a la prova.

Tal com és habitual els últims anys, la sortida conjunta de les curses de 5 i 10 km del Cros de l'Ametlla de Merola es durà a terme diumenge, a les 10.15 hores, des del carrer de la Fàbrica, just davant de la plaça del Teatre.

La filosofia de la prova no ha variat des del 1989, és a dir, oferir una cursa que provoqui un somriure de felicitat i que generi complicitat. Per això, la principal peculiaritat del cros, permetre als atletes decidir si participen en la cursa de 5 km o en la de 10, en finalitzar la primera volta al circuit, es manté, amb un condicionant. Els participants que vulguin córrer els 10 km han de fer els 5 primers en un temps màxim de 37 minuts.

El circuit merolenc compagina espais naturals on gaudir de la natura amb àrees urbanes que permeten conèixer la trama urbana de la colònia tèxtil. Tal com detallen els promotors de la prova, «és difícil trobar un circuit més variat, amb pujades, baixades, pla, asfalt, terra, gespa...». Des d'avui fins diumenge, es poden tramitar inscripcions al correu electrònic cross@ametllademerola.cat.



Youssef Taoussi defensa el títol

L'atleta del FC Barcelona Youssef Taoussi, guanyador de la cursa de 10 km masculina l'any passat, en imposar-se a l'esprint al seu company d'equip Ibrahim Ezzaydouni, repetirà presència al Cros de l'Ametlla de Merola, amb l'objectiu de repetir la victòria assolida ara fa un any. Els seus oponents seran el barceloní resident a Navarcles Pol Guillén, guanyador del cros en set edicions; el berguedà Xavi Tomasa, tercer el 2018; el veterà Otmane Btaimi, i Abdeslam El Ouahabi, cinquè el curs passat. La vigatana Laia Andreu (CA Granollers), guanyadora en fèmines, no podrà assistir a la prova a conseqüència del seu embaràs. La seva absència propicia que la santjoanenca Meritxell Soler i la baganesa Núria Cascante s'erigeixin com les favorites al triomf.

Per últim, assenyalar que la celebració, a les 11.30 hores, de la innovadora cursa de 4,2195 m per a nadons depèn de la inscripció de més agosarats aprenents d'atleta els propers dies. Ahir només hi havia un inscrit a la prova.