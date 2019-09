Roger Bermusell: «La gran pretemporada ens ha ajudat a obtenir la Copa Catalunya»

arxiu particular

Roger Bermusell amb la Copa Catalunya guanyada al Barça arxiu particular

El jugador manresà Roger Bermusell ha fitxat aquesta temporada per l'Industrias Santa Coloma i l'aterratge ha estat un èxit. El club va aconseguir dimecres la segona Copa Catalunya de la seva història amb una molt meritòria victòria contra el Barça (4-3).

Segons ha explicat Bermusell a Regió7, «hem realitzat una gran pretemporada i ens ha ajudat a obtenir la Copa». El nou ala de l'Industrias Santa Coloma admet que «els bons resultats ens van fer creure que podíem aconseguir aquest títol» i es mostra molt content pel trofeu aconseguit. El manresà considera que «una de les claus ha estat el grup humà» del club gramenenc, que ha ajudat Bermusell i els nous fitxatges a adaptar-se ràpidament a la dinàmica amb el club. «L'àmplia majoria dels fitxatges de l'equip d'aquest any havíem coincidit al Barça B fa dos anys, quan vam guanyar la lliga. El nostre retrobament ens ha ajudat molt a l'adaptació i a sentir-nos còmodes».

Bermusell no va jugar cap minut en la gran final contra el Barça, però sí que va participar en la semifinal que van jugar davant el FS Salou amb una victòria contundent en el resultat (4-1) però que el manresà no considera que fos pas un partit fàcil. «Sí que és cert que esperàvem guanyar perquè la bona pretemporada ens va donar confiança, però ells es van avançar aviat i van començar a arribar els dubtes». Bermusell va ser un dels futbolistes que va intentar que l'empat arribés de seguida en estavellar una pilota al pal que va evitar el gol. Però ràpidament l'equip es va situar 3-1.



Experiència a Romania i a Galícia

Després d'aconseguir un títol amb el Barça B i jugar una temporada després amb el Betis, Roger Bermusell va canviar d'aires l'any passat i va iniciar la temporada a Romania, concretament a l'Imperial Wet. Només hi va durar mitja temporada, ja que a l'hivern va anar a Galíca per incorporar-se al club O'Parrulo de Ferrol.

Amb la seva experiència a Galícia, es va convertir en el segon jugador del planter del Manresa FS que ha debutat a Primera Divisió estatal, on va jugar un total de deu partits i va anotar dos gols.

L'altre jugador manresà que hi haurà aquesta temporada a la màxima categoria del futbol sala estatal és Xavier Cols, que jugarà per segon any al Peníscola després de passar també pel Barça.