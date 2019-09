El Llemotges d'Alfred Julbe afina el Baxi

Pedro Martínez va parlar, i va parlar clar, després del partit de la Lliga Catalana amb l'Andorra. No és optimista sobre la possibilitat que Ryan Toolson estigui a punt per jugar el primer partit de lliga ACB amb l'Unicaja, el dimecres 25 de setembre, al Congost. Encara que l'escorta es va reincorporant al treball d'equip, Pedro Martínez espera que arribi un jugador en les properes hores o dies perquè Toolson no agafarà tampoc, d'un dia per l'altre, la forma. Mentre hi ha aquest capítol obert, i encara sense Eulis Báez que no encetarà els entrenaments fins a la setmana que ve (el dominicà té uns dies de vacances després d'haver estat al mundial de la Xina), el Baixi se'n va anar ahir cap a Llemotges, on aquest vespre (20 hores) té partit amistós. A França, Martínez té un retrobament especial amb Alfred Julbe, el tècnic del Llemotges.

Gairebé de la mateixa edat (Julbe és del 1960, Martínez del 61), els dos entrenadors van coincidir al Joventut a final de la dècada dels 80. L'ara entrenador del Baxi es va proclamar campió estatal júnior amb un grup brillant de jugadors, entre els quals destacaven Tomàs Jofresa, Juanan Morales (l'actual president de la Penya), Carles Ruf, Jordi Pardo, Juan Rosa i Ferran López. Julbe va arribar a ser primer tècnic del Joventut en el període 1986-89 i hi havia molt contacte amb Martínez.

Les carreres de tots dos tècnics es van perllongar més endavant; en el cas de Julbe, la seva fita més recordada va ser la Copa del Rei que va guanyar amb el Joventut el 1997 a Lleó, i va perdre la gran final de l'any següent amb el València, a Valladolid. En categories tan diferents com l'ACB, i les LEB Or i Plata, Julbe ha entrenat a Girona, Andorra, Saragossa i Càceres. I en destins més exòtics com l'equip del Titánicos de León, a Mèxic, o en la selecció d'Egipte.

Gran pedagog del bàsquet, del 2015 al 2018 va portar el Barça B i va haver de substituir Sito Alonso, quan va ser despatxat, en un matx d'Eurolliga disputat a la pista del Maccabi Tel Aviv. L'estiu del 2018 el Barça en va prescindir i l'equip B va passar a ser dirigit per Diego Ocampo, que havia aconseguit el retorn del Manresa l'ACB. L'equip blaugrana ha baixat a LEB Plata.

Alfred Julbe també ha passat pel Manresa, encara de manera fugaç. Va ser durant uns mesos de la temporada 2014-15, quan Pedro Martínez era l'entrenador de La Bruixa d'Or. Julbe es va encar-regar de fer tecnificació a joves jugadors del primer equip i del júnior. Una tasca dins del club manresà que va provocar algunes queixes per part d'aficionats que recordaven velles polèmiques de Julbe quan s'enfrontava al TDK.

L'oportunitat que li ha donat el Llemotges, a la Primera Divisió de França i a l'Eurocup, torna a situar Julbe en el primer nivell.



Sisè a la lliga francesa

El Llemotges va ser el sisè el curs passat de la seva lliga i va caure en els quarts de final del play-off amb el Mònaco (2-0), que va perdre a la final amb l'Asvel Villeurbanne.

A la plantilla d'enguany, Julbe hi ha inserit un pivot senegalès que era al planter del Barça. Atoumane Diagne, un jugador de 20 anys i de 2,15 d'alçada. Pel que fa al cinc teòricament titular del CSP Llemotges, està format pel base americà Semaj Christon, per l'escorta francès Nicolas Lang, l'ala lituà Ovidijus Varanauskas, l'ala-pivot americà Brian Conklin i el senegalès Jerry Boutsiele, que és un pivot de 2,07. La mitjana d'alçada de l'equip és d'1,98 metres i la d'edat, de 26 anys.

El Palais Sports de Beaublanc, quet té una capacitat per a 6.500 persones, acollirà el partit amb entrades que tenen un preu que va de 25 a 13 euros. Fa uns dies, Alfred Julbe va obrir les portes en un dels seus entrenaments i més de 200 aficionats es van aplegar per seguir les evolucions dels jugadors del conjunt llemosí.