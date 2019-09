L'OK Lliga masculina i femenina presenten una temporada amb novetats a Igualada

L'Adoberia Bella de Igualada ha estat el marc de la presentació, aquesta tarda de divendres, de l'OK Lliga Masculina, l'OK Lliga Femenina i la Supercopa de Clubs, la competició que aquest cap de setmana se celebrarà al poliesportiu anoienc de les Comes. La cerimònia, presentada per la periodista Anna Freixa, ha tingut la presència de representrants de les plantilles de tots els equips de les lligues i ha servit per presentar les novetats de la temporada, entre les quals destaca el retron dels play-off, tant pel títol com el descens.

L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha donat la benvoinguda a tots els assistents i ha incidit en la rellevància que té l'hoquei per a la capital de l'Anoia, enguany proclamada com Ciutat Europea de l'Esport i ha recordat les competicions d'alt nivell que ha acollit, incloses vàries finals de tornejos continentals.Després ha estat Ferran Andreu, president de l'Associació de Clubs d'Hoquei patins (ACHP) qui ha valorat de forma positiva el treball de la institució i el retorn dels play-off a les competicions que donaran més emoció i espectacle. Per la seva part, Carmelo Paniagua, president de la Reial Federació Espanyola de Patinatge, ha desitjat sort i esportivitat a tots els equips i ha recordat que l'hoquei patins és l'esport que ha donat més èxits a l'estat.

Després de la Supercopa, el proper cap de setmana començaran les lligues masculines i femenines. La Copa del Rei i la Copa de la Reina tornaran a tenir una seu unificada el mes de febrer. Els play-off masculins seran del 17 d'abril al 9 de juny i els femenins del 30 de maig al 21 de juny. TV3 serà el mitja oficial de la competició i els partits es podran seguir per Esport3. La plataforma digital OKLiga TV oferirà els partits per Internet de forma gratuita, des de la pàgina de la federació (RFEP)

Dissabte i diumenge, la Supercopa

La primera de les dues semifinals de la Supercopa enfronta, aquest dissabte a partir de les 18 hores, el Liceo gallec i el Reus Deportiu. A les 20,30 hores, en directe per Esport3, jugaran l'Igualada Rigat i el Barça. La final serà diumenge a les20,15 hores, també en directe per Esport3, amb els dos guanyadors del dia anterior.