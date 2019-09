El manresà Diallo i la gironellenca Carla Font, presentats per al Mundial

El manresà Thierno Boubacar i la gironellenca Carla Font, gimnastes del club manresà Egiba, van ser presentats al Museu Arqueològic Nacional de Tarragona com a integrants de les seleccions estatals per al Mundial per equips que se celebrarà a Stuttgart. Hi va ser, també, el president i tècnic de l'Egiba, Xavi Casimiro.

Durant l'acte es van presentar tots els representants de l'equip estatal per a aquest campionat del món que es disputarà del 4 al 13 d'octubre, que és classificatori per als Jocs Olímpics de Tòquio.

A més de la gironellenca Carla Font, campiona d'Espanya en salt enguany, l'equip femení també estarà integrat per Ana Pérez, Alba Asencio, Roxana Popa, Marina González, Cintia Rodríguez, Alba Petisco i Emma Fernández. En categoria masculina, junt amb el bagenc Thierno Diallo, han estat seleccionats per al Mundial els gimnastes Néstor Abad, Ray Zapata, Alberto Tallón, Joel Plata, Adrià Vera i Nicolau Mir.

Pel que fa a la berguedana Carla Font, la seva convocatòria no és encara definitiva. De les actuals vuit seleccionades finalment tan sols sis acabaran viatjant a Alemanya, i una d'elles ho farà en qualitat de suplent. Malgrat tot, les possibilitats que sigui inclosa són força altes.

D'altra banda, Thierno Diallo, especialista sobretot en l'exercici de paral·leles, haurà de passar el mateix tall però ell sí que ja té la plaça assegurada per l Mundial a Alemanya. Als Jocs Olímpics de Tòquio hi haurà 12 seleccions en categoria masculina i 12 en la femenina.