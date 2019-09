Marc Gasol i Ricky Rubio porten Espanya a la final del mundial després de dues pròrrogues

En un dels partits més apassionants dels darrers anys de la selecció espanyola, l'equip de Sergio Scariolo ha guanyat Austràlia per 95-88 i s'ha classificat pel mundial que es disputa a Xina. La gran actuació de dos catalans, un Marc Gasol amb 33 punts i un Ricky Rubio que ha fet una direcció espectacular, han aconseguit tombar un gran rival, carregat de jugadors de la NBA. Sergi Llull, exjugador del Manresa, tmabé ha estat decisiu amb 17 punts i cistelles en els moments calents.

Espanya ha anat a remolc durant 30 minuts, amb molts problemes en atac. Al descans perdia per 32-37 i en el tercer quart ha arribat a cedir per 11 punts. Però ha aocnseguit arribar viva al final del tercer quart (51-55) i el matx s'ha decidit amb un cara o creu. En els darrers segons, amb 71-70 per Espanya, l'estrella australiana Patty Mills (34 punts) només ha ficat un tir lliure i s'ha arribat a la primera de les dues pròrrogues. L'esforç en defensa dels jugadors d'Scariolo en aquests deu minuts extres i la connexió Rubio-Marc Gasol ha decantat la victòria. Diumenge, Espanya buscarà repetir la medalla d'or del 2006 al Japó quan ja eren a l'equip Marc Gasol i l'ara capità Rudy Fernández.

ESPANYA: Ricky Rubio 19, Rudy Fernández 2, Claver 9, Juancho Hernangómez 8, Marc Gasol 33 -cinc inicial- Sergi Llull 17, Pau Ribas 7, Pierre Oriola i Willy Hernangómez.

AUSTRÀLIA: Patty Mills 34, Dellavedova 6, Baynes 6, Joe Ingles 4, Landale 3 -cinc inicial- Goulding 5, Bogut 12, Kay 16 i Creek 2.

Parcials: 22-21, 32-37; 51-55. 71-71; 80-80; 95-88.