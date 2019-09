Es presenta la Ignasiana BTT, una nova prova esportiva dins el projecte Manresa 2022

El projecte Manresa 2022 sumarà a partir de la primavera de l'any que ve una nova iniciativa esportiva que té la voluntat de donar a conèixer el camí ignasià, concretament en el tram entre Manresa i Verdú (comarca de l´Urgell), passant per Igualada. Es tracta de la Ignasiana BTT, una marxa ciclista amb BTT de 100 quilòmetres seguint les tres últimes etapes del camí ignasià, amb paratges i gaudint de paisatges per on va passar Sant Ignasi de Loiola fa gairebé 500 anys.

El cap de setmana passat, una quinzena de ciclistes de l'Associació ciclista Anbaso, gestionada per 365 Store Manresa, i amb la participació de personal de la regidoria d'Esports de l'Ajuntament van fer una prova pilot del que serà aquesta nova iniciativa esportiva de caràcter popular que compta amb el suport dels Ajuntaments de Manresa, Igualada i Verdú i la Fundació Turisme i Fires de Manresa.

Els detalls d'aquesta nova prova han estat presentats avui per Joan Calmet, regidor de Turisme i Projecció de Ciutat de l'Ajuntament de Manresa; Jordi Marcè, regidor de dinamització econòmica de l'Ajuntament d'Igualada; Georgina Procter, regidora de Joventut, Turisme i Festes de l'Ajuntament de Verdú; Ferran Agundez, integrant de l'Associació ciclista Anbaso Manresa; i Irene Guixaró (Ajuntament de Manresa). Hi ha assistit també representants de la Fundació Turisme i Fires, de les entitats Anbaso i 365 Store Manresa.

Joan Calmet ha mostrat la "satisfacció per aquesta nova proposta en el marc del projecte Manresa 2022" i "fer-ho amb la voluntat de continuar treballant amb ciutats per on passa el camí com són Verdú i Igualada". El regidor de Turisme ha recordat altres iniciatives conjuntes amb municipis del camí com "són les Jornades Gastronòmiques", i en l'àmbit de l'esport, "la Marxa del Pelegrí i el Torneig de Bàsquet". Calmet ha manifestat que la idea és fer la primera edició la primavera vinent i "treballarem per definir-ne les característiques per amb l'objectiu que sigui atractiva, ben organitzada, popular i, sobretot, que la gent de la bicicleta se la faci seva i vulgui repetir".

Georgina Procter ha posat en valor el lligam de Verdú amb el camí ignasià i la importància de Sant Pere Claver i el santuari dedicat a aquest jesuïta nascut en aquesta població lleidatana. La regidora de Joventut, Turisme i Festes ha manifestat la voluntat de treballar conjuntament per potenciar el camí ignasià".

Jordi Marcè ha subratllat la idea "de continuar unint les ciutats en un projecte comú com és el camí ignasià" i ha explicat que "en aquest línia, Igualada està potenciant les infraestructures que preveu la construcció l'any vinent d'un alberg al centre de la ciutat, amb 50 places i 12 habitacions, i amb un pressupost de 1.700.000 euros". Per al regidor d'Igualada, iniciatives com la Ignasiana BTT "són una oportunitat per al territori".



Un recorregut molt atractiu de 100 quilòmetres



Ferran Agúndez ha donat a conèixer que a prova pilot es va realitzar diumenge passat, 8 de setembre, coincidint amb les festes de Sant Pere Claver. A les 8 del matí els ciclistes van sortir de la Cova de Manresa, on van ser acomiadats per representants de La Cova i Manresa 2022 tot donant-los la credencial del pelegrí amb el primer segell. A Igualada, sobre les 12 del migdia, van ser rebuts pel regidor Jordi Marcè al Museu de la Pell, persona que els va posar el segon segell i finalment van acabar a Verdú cap a les 6 de la tarda, on celebraven les festes de Sant Pere Claver. La logística d'equipatges i seguiment de suport dels 4 avituallaments dels 100 quilòmetres de recorregut va ser gestionat per l'entitat 365 Store.

Agúndez ha explicat que la idea de fer una prova com aquesta neix d'una experiència personal quan "vaig fer la peregrinació en solitari del camí ignasià des de Manresa en BTT i vaig fer parada a l'alberg de Verdú: Allà vaig conèixer a través d'un vídeo la vida de Sant Pere Claver, un autèntic precursor dels drets humans". Més tard "vaig fer aquesta etapa amb tres amics de l'entitat Anbaso i vam veure que era un recorregut molt atractiu. Parlant amb el regidor Calmet ens hem animat a anar una mica més enllà i començar a treballar per organitzar aquesta marxa".



Fusió de l'esport amb el projecte 2022



Aquesta nova iniciativa prevista per l'any vinent se suma a propostes com la Marxa del Pelegrí (nascuda el 2015 i que enguany ha celebrat la seva 5a edició) i el Torneig de Bàsquet del Camí Ignasià (nascut aquest 2019, amb important èxit de participació).

La proposta de la Ignasiana BTT constata la importància de la fusió de l'esport amb el projecte Manresa 2022, que és el paraigua de tot un conjunt de dinàmiques i sinergies que tenen per objectiu la projecció de la ciutat, tan en l'àmbit urbanístic, com turístic i cultural, entre d'altres, i que compta amb la col·laboració i la implicació de les entitats i els clubs de la ciutat

La Marxa del Pelegrí és una caminada que s'organitza cada any des de 2015, a finals de març o principis d'abril, i recorre l'últim tram del Camí Ignasià, des de Montserrat fins al Santuari de La cova a Manresa. Es tracta d'un recorregut de 26 km en el què es descobreixen paisatges inspiradors. Des del Monestir de Montserrat passat per Santa Cecília, Castellbell i el Vilar, Castellgalí i el Xup, fins arribar al centre de Manresa En les últimes edicions, s'ha incorporat un recorregut circular de 15 km des de Plaça Major fins el Carrer del Balç, passant per la Torre Lluvià, el Gorg Blau i la Font de l'Arrel fins l'Oller del Mas, on s'enllaça amb l'últim tram del Camí Ignasià.

Manresa té una especial vinculació amb l'esport del bàsquet. Així, l'abril passat es va posar en marxa el primer Torneig de Bàsquet del Camí Ignasià, que es va disputar en les modalitats 3x3 i la tradicional 5x5 en pista. Els partits es van celebrar a la plaça Porxada i la plaça Sant Domènec, amb una gran participació de seleccions vingudes d'Euskadi, de Navarra i de La Rioja, de l'Aragó, de la província de Lleida i les de les comarques del Bages i de l'Anoia.