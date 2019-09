Una renovada Retrotrobada omplirà Berga de bicis clàssiques i ambient al carrer

La 4a Retrotrobada de Berga se celebra entre avui i demà amb un seguit d'activitats i grans novetats respecte d'edicions passades. El Club Esquí Berguedà és l'entitat organitzadora i el primer acte és avui, al Forn Intramuralla (20.30 h), amb la xerrada sobre la Great Divide Mountain Bike Route a càrrec d'Alba Xandri i Ricard Calmet, que parlaran d'una ruta de 5.000 km per les Rocalloses.

Demà, a partir de les 9 del matí, sortirà la Retrotrobada, que tindrà un recorregut per la via verda del Llobregat, de Pedret a Graugés, i amb una parada per esmorzar a Casserres. Les bicicletes inscrites han de ser anteriors al 1987 i de ferro, amb le canvi al quadre, els pedals de clip i cablejat per sobre del manillar.

A les 14 hores hi haurà el dinar al locals dels Castellers de Berga. La gran novetat serà, de les 16 a les 20.30 hores, el Classic Bike Festival!, que es fa al carrer Major de Berga. Entre altres activitats, hi haurà uns grups d'animació i de música, amb parades i mostres dedicades al ciclisme. Tot seguit, i per posar fi a la Retrotrobada, es farà la Portal Attack!, que és una contrarellotge que començarà a la plaça de Sant Joan i arribarà fins al portal de Santa Magdalena. Se sortirà en grups de quatre.