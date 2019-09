Toyota oficialitza Marc Coma com a copilot de Fernando Alonso al Dakar

L'avianenc Marc Coma, cinc vegades guanyador del Ral·li Dakar en la categoria de motos i sis vegades campió del món de raids de la Federació Internacional de Motociclisme (FIM), serà el copilot de Fernando Alonso en el Ral·li Dakar 2020.Així ho ha oficialitat Toyota Gazoo Racing.

Després d'una sèrie d'entrenaments reeixits a Namíbia i Polònia, el duo ha demostrat la seva determinació i habilitats, avançant ràpidament a través dels objectius planificats per l'equip. Com a resultat, Toyota Gazoo Racing ha decidit inscriure a Alonso i Coma al Lichtenburg 400, la cinquena ronda de la sèrie de cross country de Sud-àfrica, que tindrà lloc a Sud-àfrica del 13 al 14 aquest cap de setmana.

Marc Coma ha valorat la notícia dient que "estic molt feliç i orgullós de formar part d'aquest equip i de poder compartir la meva experiència amb Fernando Alonso. Tot i que he estat en aquest esport durant molt de temps, aquest és un repte nou. Mai m'hauria imaginat que estaria al seient del navegador preparant-me per a una prova. Aquest nou repte m'emociona perquè estic segur que puc aportar alguna cosa. Vull empènyer el meu límit per donar el millor de mi. Fernando Alonso i jo estem treballant molt bé junts i puc veure que realment és metòdic en el seu plantejament i també s'està adaptant molt bé a la conducció de l'Hilux i veiem millores".

El propi Fernando Alonso considera que "treballar amb Marc Coma és fantàstic. He pogut aprendre molt d'ell gràcies al seu gran coneixement i experiència. En aquest tipus d'automobilisme, quan has de conduir centenars de quilòmetres cada dia, és molt important sentir-te còmode amb la persona que està en l'automòbil amb tu. Marc i jo ens portem molt bé i estem treballant eficaçment com una unitat. Estic ansiós per entrenar en un ambient de competència per primera vegada, la qual cosa serà molt diferent a les nostres proves privades, de manera que serà un bon repte i una experiència d'aprenentatge per a mi amb l'Hilux".