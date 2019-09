El Barça necessita vèncer sense Messi un València en xoc els darrers dies

El Barça i el València, amb només quatre punts dels nou disputats, necessiten vèncer aquesta nit al Camp Nou (21 h, Movistar) per, d'una banda, no despenjar-se de l'Atlètic de Madrid, que té nou punts, i, de l'altra, refer-se de situacions complicades. El Barça no ha començat bé el campionat i, a més, segueix tenint la baixa de Messi, encara que avui podria tornar Luis Suárez. Més increïble és la situació del València, que dimecres va fer fora el seu entrenador, Marcelino, campió de Copa la temporada passada i classificat per a la Champions, per situar al seu lloc Albert Celades.

Ahir, precisament, Marcelino va fer una roda de premsa de comiat, en què va desvetllar que «guanyar la Copa va ser el detonant de la meva destitució. Durant la temporada vam rebre missatges directes, i a través d'altres persones, que l'havíem de rebutjar. L'afició i els futbolistes hi volien lluitar i guanyar-la». Pel que sembla, la propietat, encapçalada per Peter Lim, no. Després de dos anys d'estabilitat, sembla que tornen a baixar remogudes les aigües a la capital valenciana.

Pel que fa al Barça, Ernesto Valverde va parlar de l'entrevista de Messi al diari Sport, reproduïda per Regió7, de la qual va opinar que l'argentí es va expressar «amb naturalitat» i que de vegades «se'l sobreinterpreta». Valverde dubta que el jugador estigui a punt per jugar dimarts a Dortmund.

Ahir Valverde va rebre una mala notícia. El club va informar que el central Samuel Umtiti, que es va lesionar amb la selecció, té una fissura al segon metatarsià del peu dret i s'estarà entre cinc i sis setmanes de baixa.



Partits d'alta volada

La jornada de dissabte a la Lliga Santander presenta altres partits molt interessants. Obrirà foc, a les 13 h, el Reial Madrid, que rep el Llevant al Bernabéu amb la baixa de Luka Modric. L'altre partit interessant d'avui és el del líder, un Atlètic de Madrid que ha guanyat els tres primers partits i que visita el remodelat Reale Arena de la Reial Societat, a partir de les 18.30 h. Per la seva banda, el Leganés, el cuer, rep el Vila-real en un duel que començarà a les 16 h.