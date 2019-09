Un canell lituà per al tir exterior del Baxi

Era el que públicament havia expressat Pedro Martínez i el més lògic per encarar el començament d'un temporada tant exigent com la que espera el Baxi Manresa. Amb molts jugadors nous a la plantilla, amb l'ACB que es posa en marxa d'aquí a quinze dies i amb la Champions poc després, tirar endavant sense l'especialista en el llançament exterior de l'equip, Ryan Toolson, era afegir riscos als molts ja existents. Ara, l'arribada al Congost de l'escorta lituà Deividas Dulkys, un veterà especialista de 31 anys, suposa el reforç per pal·liar un forat en el joc exterior del Manresa que s'havia detectat aquestes setmanes de pretemporada. Perquè, malgrat les qualitats que han demostrat en els amistosos i a la Lliga Catalana, els joves Frankie Ferrari i Jordan Davis no tenen els triples com una de les qualitats més efectives, tot i que poden ajudar.

Tot esperant com evoluciona Ryan Toolson, amb una recuperació que el mateix Pedro Martínez no veia tant ràpida com han manifestat el jugador o el club, almenys per encetar la lliga ACB, Dulkys es presenta com un home que ja té experiència a Espanya (va estar a l'Obradoiro) i que té un respectat reconegut. Es trobava fent la pretemporada amb l'equip italià de l'Armani Jeans Milà, el qual, un any més, competirà a l'Eurolliga. A partir de la setmana vinent, el Manresa tindrà l'equip complet (sempre que les lesions no ho impedeixin) perquè, a més de Dulkys, ja estarà present en els entrenaments Eulis Báez, l'ala pivot dominicà que ha participat al Mundial de la Xina.



Rodamon per Europa

Dulkys és conegut a la lliga Endesa pel seu pas, la temporada 2016-17, per l'Obadorio gallec. Hi va demostrar la capacitat per poder trencar partits des del perímetre i va firmar una mitjana de 10,3 punts, i el 36% d'encert en triples.

Nascut el 21 de març a Silute, a Lituània, Dulkys va va jugar en el període 2012-2014 en el Lietuvos Rytas,yamb una estada el 2013 al Barons de Riga, club de Letònia. També va passar per la lliga polonesa, a l'Anwil Wloclawek, i per la turca, al Tofas de Bursa.

En la temporada 2014-15 va fer el salt a la lliga italiana, a les files del Reyer Venècia, l'equip que en aquesta darrera campanya es va proclamar campió de la Lega. En la 2015-16, Dulkys va tornar altra vegada a Turquia per formar part, en aquest cas, del Yesilgiresun de Belediye. Després del seu pas per l'Obradoiro, l'escorta va retornar al país otomà per ser jugador de l'Istanbul BB.

La temporada passada va jugar a l'Arka Gdynia polonès. Les seves estadístiques, a la lliga i a l'Eurocup, van ser de 8,6 punts i gairebé 4 rebots per partit. Això sí, sorprèn la seva baixa efectivitat en els tirs lliures en la competició domèstica, amb el 43%, 21 cistelles de 49 intents. En canvi, en els triples va estar en els seus bons números habituals, amb el 35,8% d'encert, en anotar 86 dels 240 tirs llançats.



Debut a l'ACB al Congost

Deividas Dulkys va jugar 29 partits amb l'Obradoiro en la lliga 2016-17 i el seu debut va ser en la quarta jornada de competició, el dia 16 d'octubre del 2016, curiosament, al pavelló del Congost. L'equip gallec es va imposar per 78-82 en un final molt tens i amb 7 punts del lituà en 22 minuts disputats.

El seu millor partit amb el Rio Natura Obradoiro va ser el dia 3 de desembre del 2016 per contribuir en una victòria de l'equip gallec per 80-67 davant del DS Joventut. Dulkys va aportar 24 punts, amb un 4/4 en tirs de dos, un 4/7 en triples i un 4/5 en tirs lliures, a més a més de 4 assistències i de rebre fins a 9 faltes. Aquell dia també va tenir la seva màxima valoració a la lliga ACB, amb 31 crèdits.

Durant el curs 2016-17, va fer 20 o més punts dues vegades més. Una va ser davant el Tecnyconta Saragossa, amb 21 (3/6 en triples), i l'altra, en un matx contra el Retabet Bilbao, en el qual en va fer 29 (amb 5/9 des de la línia de 6,75 metres). El seu rècord de triples a l'ACB són 6, amb un 6 de 12 en la derrota per 79-74 de l'Obradoiro a la pista del Betis.

En el partit de la segona volta entre l'Obradoiro i l'ICL Manresa, al Fontes do Sar (2 de febrer del 2017), Dulkys va anotar 15 punts, amb un 4/5 en triples .