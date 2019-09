Mal final de partit a Llemotges, on Pere Tomàs acaba amb molèsties

El partit de preparació del Baxi a Llemotges va començar amb una gran dosi d'encert (5 triples en el primer quart) però va tenir un mal desenllaç, amb 32 punts encaixats en el darrer quart, 20 dels quals en els últims cinc minuts. A més, el capità Pere Tomàs no va poder acabar el partit per unes molèsties a la cama dreta. El millor de l'equip de Pedro Martínez va ser Magarity: l'ala pivot suec va fer un 5/5 en triples i també va anotar els dos llançaments de dos que va provar. Jugadors com Fer-rari, Davis o Vaulet també van oferir un bon nivell, mentre que Kravish només va jugar sis minuts i escaig. El pivot es va retirar en el darrer quart després de caure a terra en la lluita per un rebot ofensiu amb jugadors del Llemotges.

El Baxi es va avançar d'entrada amb un 2-9 i la seva efectivitat en el llançament de tres feia que es consolidés amb un 8-18. Els manresans vencien de 7 punts quan va acabar el primer quart i els homes del Llemotges, dirigits per Alfred Julbe, van incrementar molt més la intensitat per aconseguir un mínim 43-42 al descans.

En el tercer període, el partit no es va trencar (60-63) i la igualtat es va mantenir fins al 72-71 a cinc minuts del final, que va ser quan es va lesionar Pere Tomàs. L'equip local es va escapar amb un 81-73 que el Baxi ja no va escurçar, tot i els esforços de Jordan Davis i del molt encertat William Magarity.