El Manresa confia a millorar l'encert ofensiu per doblegar el Santfeliuenc

El Manresa rep demà, amb certa urgència, el Santfeliuenc, un dels quatre equips que queden invictes a Tercera Divisió, després de sumar dos triomfs i un empat (7 punts). El bon inici del Manresa a Figueres (0-2) s'ha vist entelat, en les dues jornades següents, per derrotes, ambdues pel mateix marcador, 0 a 1 al Congost diumenge passat davant el Cerda-nyola i aquest dimecres a Barcelona per 1 a 0 davant el Sants. En els dos casos, els manresans no van mostrar-se inferiors als rivals però sí que van evidenciar poc encert de cara a porteria, un aspecte del joc que ha penalitzat l'equip blanc-i-vermell en aquesta arrancada de la lliga.

L'entrenador del Manresa, Andreu Peralta, després del partit intersetmanal a Sants, comentava que «ara mateix els detalls van en contra nostra, però hem d'anar creient en la nostra feina perquè això canviarà, segur». En les dues primeres jornades, la parella d'atacants del Manresa van ser Fran Orellana i Joel Méndez; després de la derrota al Nou Estadi amb el Cerdanyola, el tècnic manresà va considerar fer canvis en el joc ofensiu i va alinear Dani Ruiz i David Sánchez, sense que el resultat fos positiu a Barcelona, almenys pel que fa a l'efectivitat. Peralta comenta que «nosaltres generem ocasions, i els nostres contrincants amb poc ens guanyen i s'emporten els tres punts. L'equip treballa bé però ens falta ficar-les, aquesta és la diferència.

El Santfeliuenc arriba al Congost després de vèncer l'Igualada (2-0) en la primera jornada i el Peralada a domicili en la segona (0-1). Dimecres no va poder passar de l'empat amb els egarencs del San Cristóbal (1-1), en un partit jugat a Sant Feliu de Llobregat.