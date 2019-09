El Martorell i el Monbus busquen un lloc a quarts

El triangular de Lliga Catalana que els últims dies ha reunit el BC Martorell, el Monbus Igualada i el Tenea Esparreguera es decidirà avui a partir de les 18 hores en el partit que tindrà lloc al pavelló martorellenc.

L'Esparreguera ja no pot entrar als quarts de final, amb les rondes d'eliminatòries directes, ja que ha perdut els dos partits anteriors. En el de dissabate passat va caure de forma clara, per 20 punts (73-53), a la pista anoienca de les Comes. Dimecres passat, coincidint amb la Diada, va caure com a local en el matx amb el BC Martorell per una diferència més curta (61-67), tot i que va anar sempre a remolc del seu adversari.

Per tant, el vencedor del Martorell-Igualada d'avui serà el que passi a quarts de final. S'ha de recordar que el Monbus Igualada va fer una gran temporada durant el curs 2018-19 i es va classificar per a la fase d'ascens a LEB Plata, a Algesires, i es va quedar a un pas de fer el salt de categoria.