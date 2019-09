La primera edició de la marxa Ignasiana BTT es farà a la primavera

Recórrer les tres últimes etapes del camí ignasià en bicicleta de muntanya des de Manresa fins a Verdú, a la comarca de l'Urgell, passant per Igualada. Una ruta ciclista de 100 km per paratges de gran bellesa paisatgística.

Aquesta és la nova proposta esportiva que impulsen els ajuntaments de Manresa, Igualada i Verdú, i l'AC Anbaso Manresa, amb el suport logístic de 365 Store, en el marc del projecte Manresa 2022, batejada com a Ignasiana BTT.

La presentació de la iniciativa es va fer ahir, després que diumenge un grup de deu ciclistes va fer el recorregut com a prova pilot per impulsar l'esdeveniment. Joan Calmet, regidor de Turisme i Projecció de Ciutat de l'Ajuntament de Manresa, va contextualitzar la nova prova «en la línia d'altres activitats esportives com la Marxa del Pelegrí i el Torneig de Bàsquet del Camí Ignasià». Ferran Agúndez, membre d'Anbaso, va relatar la gènesi de la proposta: les seves vivències en fer el camí entre Manresa i Azpeitia en bicicleta de muntanya, «amb l'enriquidora estada en solitari, la nit del 29 de desembre del 2017, a l'alberg de Verdú, situat a tocar del santuari de Sant Pere Claver», jesuïta nascut a la població.

Per la seva part, Jordi Marcè, regidor de Dinamització Econòmica del consistori igualadí, va emfatitzar que «la capital de l'Anoia es dotarà d'un alberg cèntric per acollir fins a 50 pelegrins el 2020», i Georgina Procter, regidora de Joventut, Turisme i Festes de Verdú, va palesar «el recolzament» de la població a la iniciativa.

En els propers mesos, els promotors de la ruta volen definir amb exactitud el traçat definitiu del recorregut d'una activitat ludicoesportiva de caràcter popular que hauria de celebrar-se, any rere any, per primavera.