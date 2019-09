Scola lidera el triomf argentí contra França

? Tot i ja tenir 39 anys, la qualitat de Luis Scola no s'acaba i ahir va liderar la selecció argentina cap a la final del Mundial. Els sud-americans van dominar tota la semifinal davant de França, el botxí dels Estats Units, a la qual van vèncer per un clar 80-66. Els madridistes Campazzo i Deck van acompanyar Scola i van inutilitzar els 16 punts anotats per Ntilikina i Fournier.