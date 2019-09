Treuen la pols a unes 120 bicicletes clàssiques per a la Retrobada de Berga

Les bicicletes d'abans del 1987 (quan es va canviar el funcionament dels frens i els materials amb els que eren fetes) tenen el seu públic, cada cop més ampli. Així s'ha pogut comprovar avui en la Retrobada Ciclista de Berga que, organitzada pel Club Esquí Berguedà, ha comptat amb una participació d'uns 120 corredors de la comarca, però també vinguts d'altres punts de la geografia catalana.

Durant tot el dia s'han fet activitats relacionades amb el la bicicleta clàssica. Al matí s'ha dut a terme la prova central, una marxa no competitiva d'uns 40 km amb sortida de Berga cap a Cal Rosal, Greugés, Casserres (esmorzar), Espunyola i Avià i arribada de nou a Berga. Aquesta sortida cicloturista no ha tingut cap incidència ressenyable, més enllà d'alguns entrebancs, lògics d'altre banda, en forma de punxades en algunes rodes de les bicicletes clàssiques.

La intenció del CE Berguedà és donar continuïtat a aquesta prova que no es feia des del 2016.