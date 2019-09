Alcácer continua en estat de gràcia i el Dortmund avisa el Barça amb golejada

El Borussia Dortmund va marxar a l'aturada per seleccions amb una derrota per 3-1 davant de l'Union Berlin, la primera ensopegada aquest curs. En el retorn de la Bundesliga, i abans de rebre la visita del FC Barcelona en la primera jornada de la fase de grups de la Champions, els homes de Lucien Favre van golejar per 4-0 el Bayer Leverkusen ,en un enfrontament entre dos equips amb opcions per lluitar pels primers llocs de la competició.

El conjunt alemany té molta qualitat i té una arribada a l'àrea rival letal. El seu davanter, l'exblaugrana Paco Alcácer, es troba en un moment de forma brillant. El davanter del Borussia acumula un total de set dianes en tan sols nou partits entre el seu equip i la selecció espanyola.

El partit va començar amb molt equilibri entre els dos equips. Alcácer va inaugurar el marcador al minut 28 de la primera meitat després d'aprofitar una sensacional centrada de l'exmadridista Achraf Hakimi. Amb aquest mínim favorable al conjunt del Signal Iduna Park es va arribar a la mitja part. A la represa, l'equip de Favre va sentenciar els tres punts davant d'un conjunt visitant sense capacitat de reaccionar davant la gran superioritat local. Al minut 51 de la segona part, Sancho va enviar una centrada des de la banda dreta i Marcos Reus va arribada des de la segona línia per posar augmentar al diferència amb el 2-0.

D'aleshores fins al final, els locals van saber controlar en tot moment l'avantatge i l'entrenador del Borussia va aprofitar per donar descans a Brandt, Witsel i Alcácer. Tot i els canvis, el Dortmund va ampliar l'avantatge ja a les acaballes amb un gol de Guerreiro. En el temps de descompte, el capità Marcos Reus va firmar el definitiu 4-0 i va sumar el seu particular doblet. El Borussia, amb aquesta golejada, envia un avís al conjunt blaugrana.