Ansu Fati, ha nascut una nova estrella

Encara no es portaven dos minuts de joc quan el jove Ansu Fati, de només setze anys, va tornar a tocar la glòria. En el seu primer partit com a titular al Camp Nou, aprofitant les baixes de diversos jugadors ofensius de l'equip, com Messi, Dembélé i Suárez (a la banqueta), va obrir el marcador davant un València que va quedar estabornit molt aviat.



Ansu Fati, a l'esquerra de l'atac del Barça, va aprofitar, amb un remat ras dins de l'àrea, una centrada de De Jong per superar Cillessen. Valverde havia demanat, en la prèvia del partit i davant de les importants absències, que alguns jugadors del seu equip fessin un pas endavant. I Ansu Fati s'ho va prendre al peu de la lletra. Cinc minuts després del seu gol, es va inventar una jugada individual, va deixar assegut Garay i va assistir a De Jong, que no va perdonar des del punt de penal.

Amb el 2 a 0 en el marcador, el València, amb molts problemes interns després del polèmic canvi d'entrenador (Albert Celades per Marcelino García Toral) no trobava la manera de reaccionar davant un Barça que tenia el control de la pilota i jugava amb molta comoditat. De nou, Ansu Fati ho va provar (min 16). Aquesta vegada amb un llançament llunyà que va estar a punt d'entrar per l'escaire, tot i que la pilota va ser desviada a córner per Cillesen. Malgrat alguna aparició esporàdica al voltant de la porteria de Ter Stegen, la pilota era blaugrana, amb llargues possessions, tot i que amb més dificultats per crear perill respecte a l'inici.

Gol del València

En una de les accions aïllades del València, la més ben trenada fins al moment, al minut 28, i després d'un minuts d'incertesa a l'espera de la decisió del VAR per un possible fora de joc de Gameiro, va pujar el 2 a 1 al marcador. Aquest gol, lògicament, va canviar la decoració de l'enfrontament, ja que els valencianistes, que estaven tocats de mort, van veure un bri de llum. El gol visitant també va esperonar el conjunt blaugrana, i en especial a la seva nova estrella, Ansu Fati, el qual va tornar a fer un remat potent que va sortir a fora fregant el pal esquerra de la porteria de Cillessen. El València arribava poc, però quan ho feia era amb perill. Al minut 38, Ter Stegen va estar excel·lent en aturar un mà a mà amb Gameiro, en una acció amb força descontrol de la defensa local. Ansu Fati continuava amb la seva exhibició particular. Al minut 40 va provar de fer un barret dins de l'àrea que va acabar en no-res, tot i que el detall tècnic va tornar a ser de traca i mocador. En l'acció següent va fer una centrada, després d'una bicicleta, que Cillesen va aturar. Abans del descans, Griezmann va fer un llançament llunyà que va sortir per sobre del travesser. El francès va participar molt poc a la primera part i el València va marxar al vestidors sobrevivint al fenomen Ansu Fati.

Error de Cillessen

A la represa, els dos equips van sortir amb els mateixos jugadors. Després d'uns minuts de pressió valencianista, el Barça va tornar a la seva i ben aviat va arribar el tercer gol, aquesta vegada amb una errada clamorosa de l'exporter blaugrana Cillessen, que va deixar morta una pilota a l'àrea petita, aprofitada per Piqué per fer el 3 a 1 (min 51).

Tot i l'avantatge, el Barça no va disminuir el ritme i Semedo va xutar al pal (min 55). Al minut 59, Ansu Fati va ser substituït (va rebre una sonora ovació) i Valverde va donar entrada a Luis Suárez, ja recuperat de la lesió muscular. L'uruguaià no va tardar ni dos minuts en mostrar la seva capacitat golejadora en fer el quart. Al minut 63, triple ocasió local, en què Cillessen va aturar rematades de Griezmann, Carles Pérez i Arthur.

Després d'uns minuts de canvi en una i altra formació i amb tot dat i beneit, van anar passant els minuts amb alternances, tot i que el València estava força desactivat. Luís Suárez va arrodonir el marcador amb el seu segon gol particular (min 83). En el descompte, el València va escurçar la diferència amb un gol de Maxi Gómez.