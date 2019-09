El Barça inicia la Champions amb desfeta contra el Szeged

El FC Barcelona va debutar a la Champions amb una derrota a la pista del Pick Szeged d'Hongria (31-28). Una primera meitat desastrosa va ser una llosa massa gran pel conjunt entrenat per Xavi Pascual, que va anar a remolc durant tot l'enfrontament.

La primera meitat va ser completament local amb un gran joc ofensiu davant duna permissiva defensa blaugrana. El conjunt hongarès, dirigit per Juan Carlos Pastor va clavar un parcial de 18-11 durant els primers trenta minuts que van deixar encarrilat el partit. A la represa els visitants van sortir amb les idees molt clares tant en atac com en defensa i mica en mica van anar retallant les distàncies fins a col·locar-se a només un gol per sota (28-27). Tot i la remuntada, els jugadors de l'equip local van saber aguantar la pressió i van acabar per sentenciar amb un parcial final de 3-1 per emportar-se la primera victòria a la Champions. El proper rival del Barça serà l'Osca a la lliga.