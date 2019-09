El Cadí es veu superat per l'Spar Citylift en la final de la Lliga Catalana a la Seu

La final de la 3a Lliga Catalana Femenina s'ha disputat aquest diumenge al Palau d'Esports de La Seu d'Urgell amb el Cadí La Seu i l'Spar Citylift Girona com a protagonistes d'una final que s'ha pogut veure en directe per Esport3 i en la que el conjunt gironí s'ha imposat per un clar 46-66. Les visitants han començat amb força aquesta final obrint una escletxa inicial d'11 punts (7-18) gràcies a l'encert d'Adaora Elonu i Helena Oma amb 6 i 5 punts respectivament en aquest període. El primer període de partit ha finalitzat amb un 9-20 favorable a les gironines entrenades per Èric Surís.

En el segon període, la superioritat gironina ha continuat ampliant la diferència en els primers minuts (9-31 en el marcador) amb un parcial de 0-13 i amb 8 punts en aquest període de Magali Mendy. Tot i això, les jugadores del Cadí La Seu dirigides per Bernat Canut han pogut retallar distàncies però sense frenar l'efectivitat ofensiva gironina i marxant al descans amb un 22-44 en el marcador. A la represa, la final s'ha igualat més amb Yurena Diaz liderant a les de l'Alt Urgell i aconseguint superant a les vigent campiones en aquest període (14-12) tancant el 3r quart amb un 36-56 en l'electrònic. En un darrer període de tràmit, la igualtat s'ha mantingut amb les gironines acabant d'imposar-se a les de La Seu per un 46-66 i amb Magali Mendy com a MVP de la final amb 13 punts, 6 recuperacions, 5 assistències i 4 rebots.