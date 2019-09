El CF Martorell fa mèrits per vèncer però un gol anul·lat l'aboca a l'empat

Les nombroses ocasions de gol malbaratades al primer període i un gol anul·lat a Èdgar Álvaro (min 93), per presumpte fora de joc, van impedir al CF Martorell sumar la primera victòria de la temporada a Can Vinader.

Els jugadors d'Albert Nualart van ser molt superiors al seu oponent durant el primer període. La intensitat dels martorellencs va sorprendre els futbolistes d'Eloy Martínez des dels primers minuts. No en va, els blanc-i-vermells ja havien forçat tres serveis de cantonada abans de consumir el minut 2 i les ocasions van començar a sovintejar transcorreguts deu minuts. Un servei en profunditat d'Isaac Santaulària no el va poder controlar Xavi Marco (min 9).Guille va poder marcar després d'un nou córner executat per Adri Arenas (min 11). Aquest últim jugador no va poder transformar un u contra u amb el porter local Tomàs (min 15), abans de rematar al pal (min 23), aprofitant una assistència de Xavi Marco.

Una topada entre el porter Marc Ollé i un davanter local va propiciar un polèmic penal (min 26) que Cazorla va transformar.

El domini martorellenc es va mantenir durant tot el segon període i es va intensificar en els últims minuts. Aguilera va empatar després d'una centrada d'Èdgar Álvaro, jugador que va poder fer l'1 a 2 tot seguit, i a qui van anul·lar el gol del triomf al temps afegit.