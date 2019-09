Ignasi Àvila i Joan Font creuen la meta setens a la cursa per tàndems

El manresà Ignasi Àvila, acompanyat de Joan Font, no va poder retenir el mallot amb l'arc de Sant Martí aconseguit en la darrera edició dels mundials paralímpics, i a la cursa per tàndems de l'edició d'enguany, que se celebra a la localitat holandesa de Emmen, van creuar la línia d'arribada en la setena posició.

Després de varis atacs inicials, abans de superar l'equador de la prova es va formar un grup capdavanter amb cinc tàndems, en el qual no van poder entrar Àvila i Font. Eren en un pilot perseguidor que no va posar-se d'acord per atrapar-los, i els cinc capdavanters es van jugar les medalles en la recta final. Els holandesos Bagma i Bos van entrar en la darrera corba amb avantatge i ho van aprofitar per proclamar-se nous campions del món. Els espanyols Adolfo Bellido i Noel Martín van obtenir la medalla de plata. L'altre tàndem del combinat nacional, format per Gilabert i Eloy Teruel, van haver d'abandonar amb problemes musculars.

Al final de la prova, Bellido va comentar que «després d'un any treballant, cadascú a casa seva, aquesta plata és la recompensa a tot el nostre esforç. Hem fet una molt bona cursa, arrencant en el moment just i guardant forces per l'esprint final».