Jonathan Soriano debuta al Girona amb derrota a Cadis

El líder Cadis va mostrar el seu potencial davant un Girona que va buscar un resultat positiu fins al final. En el partit, que va acabar 2 a 0, va destacar el debut del vilomarenc Jonathan Soriano. Va entrar al minut 77 en el lloc de Granell, quan el marcador era d'1 a 0. Els gironins van tenir més possessió però sense saber què fer-ne, ja que no va aconseguir filtrar bones pilotes als seus davanters.

El gironí Alcalá, en pròpia porteria, va obrir el marcador, al minut 30, i no va ser fins al descompte quan els locals van marcar el definitiu 2 a 0 (obra d'Álex Fernández), després de l'expulsió d'Stuani, que va veure la vermella per dues grogues i no podrà jugar dimarts a Almeria.