L'Igualada venç a Martorell i obté el bitllet per als quarts de la Lliga Catalana EBA

El Monbus Igualada es va imposar a la pista del Martorell en la darrera jornada del grup 6 de la Lliga Catalana EBA (72-74). Amb aquesta victòria, el conjunt anoienc es classifica per als quarts de final de la competició.

Els jugadors dirigits per Jordi Martí van iniciar el matx amb força i amb encert exterior, i van anotar fins a quatre triples en un primer quart que va finalitzar amb dotze punts de marge per als seus interessos (15-27). En el segon període hi va haver més igualtat entre les dues formacions, i els locals, que ahir van fer oficial la incorporació del navassenc Nil Brià, van escurçar la distància abans de a la mitja part (33-41).

En la segona meitat, els visitants van seguir dominant el marcador, que al final del tercer quart reflectia un resultat de 45-55. En els darrers deu minuts, els homes d'Antoni Olivares van reaccionar i van ser capaços de posar-se a un sol punt (59-60), però els igualadins es van mantenir sòlids i van lligar el triomf gràcies a l'encert de Jordi Torres des del tir lliure.