El Madrid venç el Llevant però acaba demanant l'hora

El Madrid no va despertar fins al minut 20 amb un xut de Benzema que va fer lluir Aitor Fernández. El primer avís va ser de Lucas Vázquez, que va enviar la pilota al pal. Al minut 25, la vella guàrdia va activar-se per inaugurar el marcador: centrada de Carvajal i Benzema remata de cap al fons de la porteria. El Llevant, que havia començat ambiciós, va desaparèixer del Bernabéu i els blancs van passar per sobre del rival. Un rebuig tou de Postigo va recollir-lo James, i l'assistència del colombià va aprofitar-la Benzema per fer el segon. Abans del descans, un contraatac de llibre va significar el tercer del Madrid. Lucas per Vinicius i Vinicius per Casemiro, que va culminar la jugada per fer el 3 a 0 en una gran primera part dels de Zidane, que d'inici va deixar els sis fitxatges d'aquesta temporada a la banqueta.

Només començar la segona meitat, el Llevant va poder escurçar distàncies en una contra culminada per Borja Mayoral, cedit pel Madrid, que va demanar perdó a l'afició del Bernabéu. Però el Madrid no va perdre el ritme i Bale va tenir el quart, però va enviar la pilota al pal. A mitja hora per al final, Hazard va debutar a la lliga. Després d'una jugada d'insomni, Vinicius va marcar, però el VAR va anul·lar el gol per fora de joc de James. El Madrid va perdonar en excés i va acabar patint més del compte quan Gonzalo Melero, un altre producte de la Fábrica,va marcar el 3 a 2 al minut 75. Courtois va evitar l'empat dels granotes en aturar un cop de cap de Rubén Vezo al temps afegit.