El Manresa buscarà els tres primers punts davant la seva afició

Andreu Peralta, entrenador del Manresa, ha convocat tots els jugadors (inclòs Miguel Ángel Luque, que arrossega unes petites molèsties musculars) per al partit que aquest migdia (12 h) ha de jugar el seu equip al Nou Estadi del Congost davant el Santfeliuenc, corresponent a la quarta jornada de la lliga de Tercera Divisió.

El tècnic blanc-i-vermell ha comentat, després de partir dues derrotes consecutives, que «tenim moltes ganes de sumar els tres primers punts a casa, amb la nostra gent. L'equip està bé, amb ganes, tenint en compte que en els dos darrers enfrontaments hem merescut molt més». Sobre el rival, el Santfeliuenc, Peralta ha dit que «és un oponent complicat, difícil. Volen tenir el control i crear superioritats per arribar per fora i fer mal. Si no estem bé, ens poden complicar molt les coses».