El Manresa ha d'esperar al minut 80 per encarar el triomf sobre el Santfeliuenc

El fantasma d'una nova jornada sense marcar ha planejat pel Congost fins que en el minut 80, Fran Orellana ha obert el marcador per a un Manresa que havia fet mèrits per a una victòria folgada davant un Santfeliuenc que, amb moltes baixes, ha concedit nombroses ocasions de gol als locals al llarg del partit.

La primera part ha tingut un clar domini manresà amb arribades a la porteria de Jaume però sense encert en la rematada final. Entre les ocasions més clares, al minut 24, Joel Méndez ha rematat una centrada de Walter Fernández i la pilota ha sortit per sobre del travesser. Al minut 37, el central Solernou també ha rematat alt, de cap, un llançament de córner executat per Walter Fernández, molt actiu al llarg de tot l'enfrontament. Abans del descans, el propi Walter Fernández, després d'un canvi de joc de Joanet, ha avançat dins de l'àrea i la seva rematada rasa, la desviat a córner el porter visitant Jaume.

A la represa, en el primer minut, barret de Joanet i rematada a boca de gol dins l'àrea petita, intervenint de nou Jaume repel·lint la pilota amb el cos. Al minut 55, una bona acció de Walter Fernández terme amb un llançament al travesser de Dani Ruiz. Les ocasions se succeïen a favor de Manresa però seguien sense ser concretades. Joanet va rematar igualment al pal en el minut 60. A mesura que avançava el partit, el Santfeliuenc va igualar el mig camp però sense profunditat. El local Fran Orellana va trencar la mala sort amb un bon gol al minut 80 i ja en el descompte, en una molt bona acció individual, Walter Fernández, ha sentenciat.