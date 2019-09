Moto GP: Márquez guanya el pols a Quartararo San Marino

El pilot català Marc Márquez (Repsol Honda) s'ha endut aquest diumenge la victòria, setena de l'any, en la cursa de MotoGP al Gran Premi de San Marino, tretzena cita del Mundial de motociclisme, després de superar en un mà a mà al francès Fabio Quartararo (Yamaha), mentre que l'empordanès Maverick Viñales (Yamaha) ha completat el podi en ser tercer.





One step closer to an eighth world title! ??



Misano belongs to @marcmarquez93 this afternoon! ??#SanMarinoGP ???? pic.twitter.com/9FHiJo1aUC — MotoGP™ ???? (@MotoGP) September 15, 2019

Amb un valent avançament en l'última volta, el de Cervera va evitar el primer triomf d'una moto satèl·lit de Yamaha a MotoGP, tot això sortint des de la cinquena posició. Amb això venç per setena vegada aquest any i arriba a les 51 victòries en MotoGP i les 77 al Mundial, superant les 76 del britànic Mike Hailwood.Així, fa un altre pas de gegant cap al seu sisè títol de campió de MotoGP, sobretot després que el seu principal rival, l'italià Andrea Dovizioso (Ducati), quedés sisè. Ara, compta amb 93 punts d'avantatge sobre el transalpí a la general.Viñales va mantenir la seva posició de privilegi en una sortida neta a Misano. No obstant això, el de Roses només va mantenir el liderat tres voltes, quan va arribar el 'rookie' de Niça per posar-se al capdavant; en el següent gir, el de Cervera també el passava. Alhora, els principals favorits del campionat, com Andrea Dovizioso (Ducati), avançaven un Pol Espargaró que perdia diverses posicions.En la volta 16, la cursa s'acabava per Àlex Rins (Suzuki), que ha caigut a terra.El tram final de la prova va deixar un mà a mà entre Quartararo i Márquez, a qui se li esgotaven les opcions per intentar discutir-li el triomf. Ho va aconseguir en l'últim gir, i encara que el gal li va tornar la passada a la següent corba, a la 8, el de Cervera va consolidar la seva superioritat. Viñales, a més, va pujar al podi.Pol Espargaró va acabar setè, just per davant de Joan Mir (Suzuki), vuitè. A més, Aleix Espargaró (Aprilia), Tito Rabat (Ducati) i Jorge Lorenzo (Repsol Honda) van concloure entre el lloc 12 i el 14.Així queda la classificació del mundial de pilots després de la cursa d'aquest diumenge