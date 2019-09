El Puigcerdà planta cara a la pista del Txuri en l'inici del campionat estatal

El CG Puigcerdà va plantar cara al Txuri Urdin en la primera jornada de la Lliga Estatal d'hoquei gel i no va notar les baixes amb les que viatjava a la capital de Gipuscoa fins al tercer període, quan el cansament va començar a imposar i els locals van aprofitar per decidir clarament el partit al seu favor.

Els groc i negre, que actuaven de blanc i negre, no van poder aturar al temible duet Giménez- Machacek, completats amb el jugador del planter txuriurdin Fuentes. Entre els tres van fer 11 punts en el partit, 5 gols i 6 assistències. I fins a tres en inferioritat aprofitant la seva velocitat en el contracop.El CG Puigcerdà es va avançar en el marcador gràcies a una gran jugada del davanter Prokop. A la jugada segûent el Txuri empatava i en una situació de superioritat pels de la Cerdanya el Txuri es tornava a avançar, a pocs minuts d'acabar el període. Però pocs minuts més tard Pablo Muñoz aprofitava un bon passe després de guanyar un faceoff per batre al seu amic Alcaine des de la part central de la zona d'atac.

El segon període l'equip pirinenc va tenir alguna opció però ja es va començar a veure la superioritat física local, materialitzada en el domini en el joc. La seva letal parella de puntuadors, Giménez-Machacek van fabricar el gol que permetia a l'equip basc marxar amb una lleugera aventatge en el segon descans. Només començar el tercer període novament Giménez avançava al seu equip. En aquest punt del partit els txuriurdin imposaven la seva superioritat física per dominar el joc. El vigent campió de lliga viatjarà aquest dimecres a Bèlgica per disputar la primera fase de la Continental Cup com a guanyadors de la lliga espanyola.

Amb un bon nombre de jugadors de l'equip sub-20 i amb baixes molt significatives sobretot en defensa, l'equip sènior ceretà va disputar un partit molt seriós i només en el tram final després de rebre dos gols més en superioritat catalana va baixar els braços. L'equip de Barnola torna a la Cerdanya sense sumar cap punt però amb la sensació d'haver lluitat de tu a tu part del partit al màxim favorit, un any més, als títols en joc.