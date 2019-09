Reus i Barça s'imposen a Liceo i Igualada i jugaran la final de la Supercopa

L'igualadí Tety Vives va fer somiar el públic de les Comes amb l'accés a la final de l'Igualada Rigat HC

L'igualadí Tety Vives va fer somiar el públic de les Comes amb l'accés a la final de l'Igualada Rigat HC MANUEL HIDALGO

El Miró Reus Deportiu va segellar la classificació per disputar la final de la Supercopa d'Espanya d'hoquei patins en superar amb solvència el RC Deportivo Liceo per 4 a 2. La primera meitat es va caracteritzar per la intensitat i l'equilibri, però Àlex Rodríguez va donar avantatge al marcador als reusencs (min 13).

Els de la capital del Baix Camp van consolidar l'avantatge adquirit al minut tres de la represa. Altra vegada, Àlex Rodríguez va golejar. Tot seguit, Dava Torres va errar un penal favorable als gallecs i, malgrat Marc Julià i Àlex Rodríguez no van aprofitar dues faltes directes per sentenciar, Joan Salvat va materialitzar el 3 a 0 (minut 37). Platero va retallar la diferència dos minuts després, però Marc Julià va segellar la victòria reusenca de falta directa (minut 41). Oruste, també de falta directa, va fer el 4 a 2.

En la segona semifinal, el FC Barcelona es va imposar a l'Igualada Rigat per 3 a 1. Els jugadors de Francesc Linares van competir amb el seu potent rival i, fins i tot, es van avançar en el marcador a l'inici del segon període.

Els blaugrana van monopolitzar la possessió de la pilota al primer temps, però els igualadins van excel·lir en defensa i, amb la col·laboració dels pals de la porteria d'Elagi Deitg, que van repel·lir fins a tres rematades dels d'Edu Castro, van mantenir l'empat inicial fins al descans.

A la represa, Tety Vives va donar avantatge als amfitrions, però Helder Nunes va reequilibrar el marcador i Pablo Álvarez va segellar, amb dos gols, el triomf del FC Barcelona a les Comes. Per tant, Reus i Barça jugaran la final d'avui (20.15 hores).