La Salle tomba el Berga i avui es juga lluitar pel títol amb el Vilatorrada

La Salle Manresa no va donar cap possibilitat de vèncer al Berga en el seu debut en la competició bagenca (57-79). Aquesta tarda, a partir de les 17.45 hores, els manresans jugaran contra el Vilatorrada, i qui guanyi disputarà la final.

En el primer quart hi va haver igualtat i molta anotació per part dels dos conjunts, i es va arribar al final amb tres punts de marge per als jugadors dirigits per Toni Ma-nyosas. En el segon període, els bagencs van obrir un forat de catorze punts (34-48 al descans).

En la segona meitat, els lasal·lians van pressionar i van poder recuperar diverses pilotes, i això els va servir per obtenir un marge important al final del tercer quart (43-64). En els deu darrers minuts, La Salle va poder mantenir el resultat sense problemes i no va patir en cap moment per endur-se el triomf.