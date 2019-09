Els santjoanencs també derroten el Berga en la seva estrena

El Club Bàsquet Vilatorrada va obrir la Copa Bages amb un contundent victòria davant el Berga (68-47) i es jugarà el passi a la final aquesta tarda contra La Salle (17.45 h). Els bagencs van fer un gran inici, amb un bon treball defensiu i una bona circulació de la pilota (19-6 al final del primer quart). En el segon, la tònica es va mantenir, amb uns berguedans que no trobaven el ritme (38-15 al descans). A la represa, els visitants van reaccionar i es van situar a onze punts, però no va ser suficient per remuntar.