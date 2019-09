El Santpedor perd amb els egarencs, però encara té possibilitats

El Martisa Santpedor no va poder derrotar el Club Natació Ter-rassa en el seu segon partit de la Copa Bages. Els jugadors bagencs van dominar amb certa claredat durant els tres primers quarts, però, en el darrer, els egarencs van ser molt superiors i van clavar un parcial de 26-10 per endur-se el triomf i convertir-se en favorits per accedir a la final de la competició. Ho assoliran si guanyen o bé perden per vuit o menys punts davant l'Asfe. Si els fruitosencs gua-nyen d'entre nou i onze punts, els santpedorencs lluitarien pel títol.