Viñales obté la pole a Misano i Márquez sortirà cinquè

Maverick Viñales sortirà primer en la cursa del Gran Premi de San Marino. El pilot de Roses va ser el més ràpid en una qualificació no exempta de polèmica. L'acompanyaran a la primera fila Pol Espargaró i Fabio Quartararo. Una qualificació en què un altre català, Pol Espargaró, va portar la seva KTM fins a la primera línea. En canvi, no va ser una bona jornada per a Marc Márquez, que va acabar cinquè i anava en ritme de pole fins que Valentino Rossi va tornar a buscar-li les pessigolles. El gran beneficiat va ser Maverick Viñales, que va fer un últim gir gairebé perfecte en la Q2, i va marcar el millor temps al circuit de Misano. L'italià Fabio di Giannantonio va obtenir la primera pole de la seva carrera esportiva en la categoria de Moto2 per davnat de líder del Mundial Àlex Márquez i d'Augusto Fernández. En Moto3, el japonès Tatsuki Suzuki va sumar també la seva primera pole de la seva carrera esportiva per davant d'Arón Canet i Tony Arbolino.