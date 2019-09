El Berga topa amb una muralla i acaba cedint en el tram final del duel

El Berga no va poder brindar una victòria en el seu primer partit davant dels seus aficionats. El culpable en va ser el porter del Caldes de Montbui, que va realitzar una actuació fantàstica, en salvar el seu equip moltes vegades. Els primers minuts de partit van ser anivellats, en què cap dels dos equips aconseguia fer-se amb la possessió de la pilota i amb unes defenses que s'imposaven als atacs. A mesura que avançava el duel, els berguedans es van anar fent amb el control del partit i van començar a gaudir d'ocasions de gol, que no van poder transformar. D'altra banda, el Caldes no inquietava la defensa local, ja que prou feina tenia en defensar els atacs d'un Berga que es va retirar al descans amb una sensació agredolça, ja que no havia deixat que el seu rival s'apropés a l'àrea local però sense haver aprofitat les múltiples ocasions de gol. Al descans, doncs, l'electrònic reflectia un empat a zero.

El guió del segon temps no va variar, sinó que es va intensificar. El Berga seguia bolcat en atac, creant ocasions a cabassos i disparant des de curta i llarga distància, però sempre es trobava amb un mur a la porteria. A mesura que passaven els minuts el Caldes veia cada cop més la possibilitat de puntuar en un camp tan complicat com és el del Municipal de Berga. El conjunt calderí va començar a gaudir d'aproximacions a l'àrea rival, però sense arribar a disparar a la porteria defensada per Peralta, fins al minut 81, quan una recuperació, seguida d'una ràpida transició, va finalitzar amb un bon xut que va acabar dins la xarxa local, 0-1. El gol, a 10 minuts del final, va fer molt mal a un Berga que ho havia intentat durant tot el duel però que veia com el Caldes transformava amb gol el primer xut en tot el partit. El matx va concloure amb un resultat no del tot just, si es té en compte les ocasions d'un i altre equip.

Els berguedans han de passar pàgina i començar a pensar en el seu pròxim enfrontament, que serà a domicili contra el Sabadell B, un conjunt que ve de golejar la Torreta (2-4). El duel tindrà lloc diumenge a les 12 h.