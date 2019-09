Un Cadí erràtic s'estavella contra l'Uni Girona a la gran final de la Lliga Catalana

Massa errors i massa poc rodatge. El Cadí la Seu poc o res no va tenir a fer davant l'Uni Girona en la final de la Lliga Catalana. Des del bàsquet inicial de Laia Palau, les gironines van ser molt superiors a unes urgellenques erràtiques i tenallades que prou van fer en mostrar una mica les dents al tercer període i en evidenciar el bon estat de forma que continua mantenint la base Yurena Díaz.

Amb Elonu i Oma com a estilets durant els primers deu minuts, les gironines, infranquejables al dar-rere gràcies a la força i els quilos de Mima Coulibaly, van dominar de principi a fi el matx disputat al Palau Municipal d'Esports de la Seu. Bernat Canut ja havia avisat que el seu equip encara estava en plena construcció. I a fe de déu que es va notar. Els molts llançaments errats als primers compassos van condicionar tot el partit. De seguida que l'Spar City Lift va agafar un petit coixí d'entre vuit i deu punts tot va anar rodat. A més, al segon quart, el Cadí va estar més de cinc minuts sense anotar i això va acabar sent la tomba d'unes urgellenques que mai no van tenir cap opció de poder embutxacar-se la victòria.