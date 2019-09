El CE Berguedà es proposa fer la Retrotrobada de bicicletes clàssiques cada dos anys

L'organització de la Retrotrobada Ciutat de Berga de bicicletes clàssiques, el Club Esquí Berguedà, ha acordat, després de la celebració de la quarta edició, aquest cap de setmana, que, a partir d'ara, la jornada sigui cada dos anys. Per tant, els amants del ciclisme clàssic hauran d'esperar fins al 2021 per tornar a omplir els carrers de Berga de quadres d'acer, cablejats exteriors i pedals de clip.

Aquest ha estat un cap de setmana vintage a Berga. La Retrotrobada ha tornat a omplir els carrers de la ciutat de bicicletes antigues i d'història del ciclisme, després de tres anys sabàtics. La voluntat dels organitzadors de convertir la jornada en una festa per a tots els públics s'ha complert amb escreix.

La Retrotrobada va arrencar divendres al Forn Intramuralla amb la xerrada sobre la Great Divide Mountain Bike Route, a càrrec d'Alba Xandri i Ricard Calmet, que van relatar la seva experiència en una ruta de 5.000 km resseguint l'espina dorsal de les Rocalloses.



La marxa i la Portal Attack

Un dels plats forts de la Retrotrobada va ser l'endemà, dissabte, amb la marxa durant tot el matí. Més de 120 persones van participar en la marxa ciclista, que va resseguir les principals rutes del sud de la comarca. L'activitat va tenir la col·laboració del Berga Scooter Club i dels Mossos d'Esquadra, que van vetllar per la seguretat. Els ciclistes, molts d'ells caracteritzats amb l'estètica típica de l'època, com el bigoti i les ulleres, van recórrer prop de 50 km de la marxa enfilats a les seves bicicletes, totes elles de final del segle passat, de ferro, amb el canvi al quadre, pedals de clip i el cablejat per sobre del manillar. Al migdia, el dinar popular al Cine Catalunya, al local dels Castellers de Berga, va atraure 170 persones. L'àpat va tenir la participació de l'historiador berguedà Sergi Serra, que va conduir un concurs interactiu entre els assistents sobre la història del ciclisme.

A la tarda, el barri vell es va omplir d'exposicions, parades, música i exhibicions que van servir per fer sortir la gent de casa, hores abans d'un dels grans al·licients del cap de setmana: la Portal Attack. Fins a 40 persones es van atrevir a participar en una innovadora contrarellotge d'obstacles sobre bicicletes antigues que va omplir els carrers del barri vell de Berga de competició i disbauxa. Els participants van començar enfrontant-se en 8 grups de 5 persones. Els millors de cada grup van passar a la fase de quarts de final per competir per un lloc a les semifinals. I així fins a arribar a la final, en què Ot Ferrer, Pol Raich, Joan Freixa i Pol Selva van lluitar per endur-se el primer títol de la història de la prova. Al final, el guanyador va ser Joan Freixa, per davant de Ferrer, Raich i Selva, en aquest ordre. En la categoria femenina, la guanyadora va ser Alba Xandri, que es va imposar a Anna Freixa.