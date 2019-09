El Cros de l'Ametlla creix i s'acosta als 400 atletes de totes les edats

La celebració de la reeixida cursa gatejant per a nadons de com a màxim un any; l'increment exponencial de la participació en la cursa de 5 km, que va ultrapassar el centenar de corredors, i la creixent acceptació de les proves per a infants, van ser els fets més remarcables de la 31a edició del Cros de l'Ametlla de Merola. En total, fins a 379 atletes es van aplegar a l'antiga colònia tèxtil puig-regenca, 72 més que en l'edició del 30è aniversari.

Enguany, la prova que va generar més expectació va ser la que van protagonitzar tres nadons. L'agosarada iniciativa de l'organització de proposar una cursa de 4,2195 m a quatre grapes per a infants nascuts després de la celebració de l'última edició del cros va tenir èxit.

La inscripció, a darrera hora, de dos nadons, que permetien completar el triplet d'aspirants per inaugurar la innovadora cursa, ho va possibilitar. A dos quarts de dotze, arran de la línia d'arribada de les proves per a adults, a tocar de la pista poliesportiva, es va habilitar el circuit on havien de deixar palès el seu potencial atlètic Carla Serra, Nil Calmet i Aday Tomasa.

Nil Calmet va sorprendre els seus oponents exhibint una insaciable voracitat competitiva i es va imposar amb claredat amb un gateig ràpid i felí. Esperonats pel nombrós públic, Aday Tomasa i Carla Serra també van completar el recorregut. Serra va ser segona i Tomasa va assolir un meritori tercer lloc.



Victòries de Puyuelo i Soler

La cursa de 10 km va registrar una participació de 184 corredors, dos menys que ara fa un any. La prova masculina va tornar a ser la més disputada de la matinal. L'atleta aragonès recentment establert a Lleida Víctor Puyuelo i el barceloní resident a Navarcles Pol Guillén van mantenir un vibrant frec a frec, fins que, uns centenars de metres abans de la línia d'arribada, Puyuelo, amb un canvi de ritme, va vèncer l'oposició de l'atleta del CA Manresa. Víctor Puyuelo (CA Oroel) es va imposar amb un temps de 32' i 27'', mentre que Guillén va creuar la meta set segons després. El tercer graó del podi va ser per al guanyador de l'any passat, Youssef Taoussi (FC Barcelona), amb un registre de 32' i 49''.

Meritxell Soler (Avinent CA Manresa) no va tenir oposició en la categoria femenina. L'absència de la baganesa Núria Cascante va facilitar el còmode triomf de la santjoanenca (40' i 15''), amb 1' i 27'' d'avantatge sobre la segona, Sílvia Segura (41' i 42''). Elisabet Martín (Fisiològic.com) va ser tercera (42' i 59'').

Fins a 102 atletes van completar la concorreguda cursa de 5 km. Sergi Ariaca (Sudamérica.cat) va gua-nyar en categoria masculina amb un temps de 17' i 56'', mentre que Mireia Mauri va assolir el ceptre femení (23' i 12''). Les proves per a cor-redors benjamins, alevins i infantils van acollir 93 participants.