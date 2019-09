La selecció estatal, reina del món sense discussió

La selecció espanyola, amb dos exjugadors del Bàsquet Manresa a les seves files (Sergi Llull i Pierre Oriola), ha tornat a proclamar-se la campiona del món de bàsquet, a Pequín, en una nova exhibició defensiva que va aconseguir desactivar el conjunt de l'Argentina, a la qual va frenar en sec de principi a fi. El líder va ser un cop més Ricky Rubio, molt ben secundat per Marc Gasol en els moments més crítics però amb la contribució de tot l'equip. Per exemple la d'Oriola, amb una gran defensa sobre Scola, i la de Llull, que va contribuir amb 17 punts perquè els espa-nyols consolidessin una diferència clara a la mitja part, que després es va ampliar.

D'entrada, Sergio Scariolo va optar per variar el seu cinc inicial, com en el partit davant Sèrbia, i ahir va donar entrar entrada a Pierre Oriola en substitució de Víctor Claver i amb una funció tan clara com titànica: intentar frenar el fins ara intractable Luis Scola. L'ala pivot de Tàrrega va anotar la primera cistella, a la qual es van afegir les de Rubio i un triple de Gasol per situar el 2-14 al marcador. Dos triples de Brussino van acostar els argentins, que es van arribar a posar a un sol punt de marge (13-14). Però l'entrada en pista de Pau Ribas i Llull va ser fonamental i Espanya va tancar el primer quart amb un 14-23.

Dos triples seguits de Rudy van eixamplar el marcador (14-31) i van completar un parcial d'1-17 per als de Scariolo. Campazzo i Laprovittola van sortir al rescat per als argentins (21-31), però entre Llull i Willy Hernangómez, que va superar Scola, van deixar un clar 31-43 favorable al descans.

En els primers compassos del tercer quart, Espanya va donar el cop definitiu amb grans minuts de Juancho Hernangómez, que van servir per posar el 33-55 al minut 5 de la represa. El primer punt de Luis Scola només va servir per posar el 40-60 i aquest període es va tancar amb un 47-66. Només les pèrdues de pilotes, la grapa dels argentins i els punts de Gabriel Deck (que acabaria amb 24) van servir per posar incertesa a falta de set minuts per al final (56-58), que va durar molt poc.

Una cistella de Ricky Rubio va aplanar el camí, i tot seguit van arribar un 2+1 de Llull i un triple de Juancho Hernangómez per posar el 59-76. Marc Gasol, amb els tirs lliures que va anotar, va acabar d'embolicar el títol. El segon de la selecció i d'ell personalment, que va ser el 2006 al Japó, igual que el capità Rudy Fernández. Amb una trajectòria de menys a més, però imbatuda després dels vuit partits, Espanya és campiona.