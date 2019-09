Fabrice Olinga, el recordista oblidat a la lliga belga

? Ansu Fati no és el jugador més jove en marcar en un partit de lliga espanyola per 198 dies. El rècord el té el camerunès Fabrice Olinga, que va anotar el primer gol de la lliga 2012-13, quan era al Màlaga, als 16 anys i 102 dies. La dada curiosa és que, després d'aquell històric gol, només n'ha fet tres més en tota la seva trajectòria professional. Ara té 23 anys i juga al modest Mouscron belga, després d'haver passat per equips de Xipre i de Romania. Olinga és l'exemple que no sempre un extraordinari inici és el preludi d'una gran carrera.