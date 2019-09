La insistència del Manresa té premi

El fantasma d'una nova jornada sense marcar va planejar pel Congost fins que, al minut 80, Fran Orellana va obrir el marcador per a un Manresa que estava fent mèrits per aconseguir una victòria folgada davant un Santfeliuenc que, amb moltes baixes, va concedir nombroses ocasions de gol als locals al llarg del tot el partit. En el descompte, Walter Fernández va rematar la feina amb el segon gol favorable al Manresa.

D'aquesta manera, l'equip d'Andreu Peralta trencava una miniratxa de dos partits perduts i sense marcar, davant el Cerda-nyola a casa (0-1) i a Sants (1-0). En les quatre jornades disputades, el Manresa suma sis punts.

Contra el Santfeliuenc (es presentava amb set punts i invicte), la primera part va tenir un clar domini manresà, amb arribades a la porteria de Jaime però sense encert en la rematada final. Després d'uns primers minuts de tempteig, Bernat ho va provar amb un llançament llunyà i molt centrat que Jaime va aturar sense dificultats. El Manresa movia bé la pilota i trobava força espais. Al minut 11, bona centrada de Walter Fernández per la dreta que Dani Ruiz no arriba a rematar per ben poc. Dos minuts després, Joel Méndez va fer un remat ras amb la cama esquerra que va anar a fora per ben poc. Els manresans assetjaven un Santfeliuenc que es veia desbordat. Al minut 16, una passada enrere de Ruano no va trobar rematador. En un bon contracop, el Santfeliuenc va donar un ensurt al minut 17, però Pol Busquets va evitar mals majors. Poc després, els visitants van reclamar penal per mans d'Erik Sarmiento. Al minut 24, Joel Méndez va rematar tal com venia la pilota una centrada de Walter Fernández però va sortir per sobre del travesser. Coincidint amb la mitja hora de joc, el domini manresà es va anar afeblint i la força al mig del camp es va igualar. Tot i això, les millors ocasions les tenia el Manresa.

Així, al minut 37, el central Solernou també va rematar alt, de cap, un llançament de córner executat per Walter Fernández, molt actiu al llarg de tot l'enfrontament. Abans del descans, el mateix Walter Fernández, després d'un canvi de joc de Joanet, va avançar cap a l'àrea i el seu xut ras, ja dins de l'àrea, el va desviar a córner el porter visitant, Jaime.



Més ocasions clares

A la represa, en el primer minut, barret de Joanet i remat a boca de canó dins l'àrea petita, en què va intervenir de nou el porter Jaime, que va repel·lint la pilota amb el cos. Al minut 55, una bona acció de Walter Fernández va acabar amb un llançament al travesser de Dani Ruiz. Les oportunitats es repetien a favor del Manresa però seguien sense ser concretades. El central Florent va fer un remat massa alt amb de cap a la sortida d'un córner (min 57). Joanet va estavellar la pilota al pal al minut 60. A mesura que avançava el partit, el Santfeliuenc dominava més però sense profunditat. Després d'un gran desgast d'uns i altres, l'enfrontament es va trencar. El defensor blanc i vermell Sergi Solernou va estar providencial en tallar una passada enrere del visitant German.



Fran Orellana, revulsiu

Però el local Fran Orellana, que feia uns minuts que havia entrat al camp substituint Dani Ruiz, va trencar el malefici en els remats amb un bon gol al minut 80. El Manresa no només va saber gestionar el seu avantatge, sinó que va seguir disposant de bones accions d'atac, com un penal no assenyalat sobre el mateix Fran Orellana, que va ser agafat per la samarreta quan anava a fer un remat de cap a una centrada de Walter Fernández (per cert, molt ben aturat per Jaime), al minut 83. Un minut després ho provar David Sánchez amb una llançament que va anar a fora massa creuat. I després d'algun ensurt dels visitants, ja en el descompte, en una molt bona acció individual, Walter Fernández, va sentenciar la confrontació amb una gran definició davant Jaime, aconseguit el segon i definitiu gol per al Manresa.

Diumenge, visita a l'històric Horta, un equip que ha sumat set punts dels dotze possible en les quatre jornades disputades, amb un balanç d'una derrota com a local davant la Pobla Mafumet (1-2), dos triomfs, a Igualada (0-4) i a casa amb el Peralada (4-2), i l'empat d'ahir al sempre complicat camp del San Cristóbal (1-1).