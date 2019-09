El Joanenc treu fruit de la pilota aturada per vèncer

Es presentava un matx igualat entre el Joanenc i el Vic Riuprimer, dos conjunts que tenen aspiracions altes en el campionat i que tenen jugadors desequilibrants que poden decantar el partit en qualsevol moment.

Un gol de córner per als locals, quan encara no s'havia arribat el minut 5 de partit, va posar les coses de cara per als de Sant Joan, que van adquirir una actitud més defensiva, deixant que el rival tingués la pilota i esperant la seva oportunitat al contraatac. Els visitants també van disposar d'ocasions, però sense ser suficientment clares com per anivellar el partit. L'arbitre va xiular el final dels primers 45 minuts amb un Joanenc que feia valer el gol d'estratègia per retirar-se en el descans per davant, 1-0.

A la represa, el Vic Riuprimer va sortir endollat, disposat a empatar el duel, i després d'alguna aproximació va aconseguir refer l'empat inicial mitjançant Curos, al minut 56. El matx no tan sols estava igualat en l'electrònic, ja que en el joc cap dels dos equips disposava d'ocasions clares que generessin temor a les defenses rivals. Els de Sant Joan de Vilatorrada només aconseguien espantar a través de la pilota aturada un Vic que semblava satisfet amb l'empat. En una d'aquestes accions va arribar el desitjat gol dels locals. Corria el minut 83 quan Prieto, després d'una bona centrada lateral, va aconseguir rematar i anotar el segon gol del seu equip, 2-1. No hi va haver temps per a gaire cosa més i el Joanenc va saber mantenir el resultat per sumar una valuosa victòria que el col·loca als primers llocs de la lliga.